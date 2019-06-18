"ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление

18.06.2019 13:22

В Интернете быстро распространяется информация о том, что подразделения украинской армии якобы смогли занять несколько улиц в Донецке и продвигаются вперед вследствие отступления оккупантов.

Однако бойцы 24-й отдельной мотострелковой бригады имени короля Даниила выступили с важным заявлением и назвали фейком публикуемую информацию, передает dialog.ua.

Военные заявляют, что фейк распространяется с целью провести дискредитацию украинской армии и лидеров государства в рамках политического процесса, который происходит в Украине и ее внешней политике. Военные сообщают, что для создания сообщения была использована недостоверная информация. Сообщение с опровержением по Донецку опубликовано на странице военных в социальной сети.