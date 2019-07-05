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Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны
Президент Украины Владимир Зеленский хочет «ментально вернуть» людей на временно неподконтрольных территориях Донбасса и продолжать добиваться прекращения огня мирным путем. Об этом он заявил сегодня в ходе визита в Краматорск, представляя нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко, пишет ДонПресс.
«Будем откровенными… не позавидуешь в целом руководству Донецкой области. Это сегодня действительно очень сложная территории Украины, и за Донбассом пристально следит весь мир, но самое главное — сколько я ни встречаюсь за рубежом, я поднимаю этот вопрос как приоритетный. Самое главное, что за Донбассом следит вся Украина, потому что Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны, все кто живет на наших территориях и на временно неподконтрольных территориях», — сказал глава государства.
Он отметил, что среди главных проблем — это прекращение огня на Донбассе.
«Украина передает «постоянные сигналы по поводу прекращения огня мирным путем, конечно, только мирным, дипломатическим путем, потому что там живут наши, украинцы», сказал он.
Зеленский добавил:
«Важно возвращение ментально наших людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Это стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ. Много вопросов».
Теги: Украина, Донбасс, Зеленский
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