Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны

05.07.2019 22:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны

Президент Украины Владимир Зеленский хочет «ментально вернуть» людей на временно неподконтрольных территориях Донбасса и продолжать добиваться прекращения огня мирным путем. Об этом он заявил сегодня в ходе визита в Краматорск, представляя нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко, пишет ДонПресс.
«Будем откровенными… не позавидуешь в целом руководству Донецкой области. Это сегодня действительно очень сложная территории Украины, и за Донбассом пристально следит весь мир, но самое главное — сколько я ни встречаюсь за рубежом, я поднимаю этот вопрос как приоритетный. Самое главное, что за Донбассом следит вся Украина, потому что Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны, все кто живет на наших территориях и на временно неподконтрольных территориях», — сказал глава государства.
Он отметил, что среди главных проблем — это прекращение огня на Донбассе.
«Украина передает «постоянные сигналы по поводу прекращения огня мирным путем, конечно, только мирным, дипломатическим путем, потому что там живут наши, украинцы», сказал он.
Зеленский добавил:
«Важно возвращение ментально наших людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Это стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ. Много вопросов».



Теги: Украина, Донбасс, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх