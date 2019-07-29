Боевики "ДНР" возмущены Зеленским: за что в Донецке бросились оскорблять президента Украины

29.07.2019 15:51

Российские наемники недовольны тем, что украинская армия отвечает на обстрелы боевиков со стороны оккупированы Россией территории. Получивший известность боевик из Донецка Бенесса Айо на одном из мероприятий выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, пишет Диалог.UA.

Наемник возмущен действиями украинской армии и подверг резкой критике президента Зеленского, которого назвал "бандеровским фюрером". Видео с выступлением боевика на своей странице в социальной сети опубликовал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский. При этом признания наемника вызвали удивленные взгляды в даже у жителей Донецка, которые начали шарахаться от боевика в сторону.