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Боевики "ДНР" возмущены Зеленским: за что в Донецке бросились оскорблять президента Украины
29.07.2019 15:51
Российские наемники недовольны тем, что украинская армия отвечает на обстрелы боевиков со стороны оккупированы Россией территории. Получивший известность боевик из Донецка Бенесса Айо на одном из мероприятий выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, пишет Диалог.UA.
Наемник возмущен действиями украинской армии и подверг резкой критике президента Зеленского, которого назвал "бандеровским фюрером". Видео с выступлением боевика на своей странице в социальной сети опубликовал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский. При этом признания наемника вызвали удивленные взгляды в даже у жителей Донецка, которые начали шарахаться от боевика в сторону.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, Зеленский
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