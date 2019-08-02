В Мариуполе по супермаркету ходила девушка со змеей на шее

02.08.2019 11:31

В Мариуполе в супермаркете спокойно ходила девушка с питоном на шее. Об этом 0629 сообщили читатели. Люди также поделились своими комментариями по поводу неординарного события.

"Это мадам зашла с этой змеёй в АТБ на 23 Мкр это ужас все кассиры и люди были в шоке, кассир когда отпускала аж встала и стоя ее отпускала, а потом поставила табличку что касса не работает у человека был шок ...."

" А реакция охраны и управляющего магазином меня удивляет. Я была свидетелем этой картины. Лично меня это возмущает. Охранник повешал себе на шею и держал пост на входе. Люди шарахались, а охранник шутливо улыбался. Когда это прекратится?" - рассказали очевидцы.

Специалист по рептилиям Саак Кюбелян рассказал, что это императорский удав. "Если он ручной, то не укусит. Но если голодный и раздражен, то может кинуться и напугать. Я считаю, что так носить не правильно, я своих ношу в мешке, в корзинке или в специальной переноске. Не все люди любят рептилий, и это нужно учитывать. А так, если один возьмет мастифа, другой паука или крокодила, то это зоопарк получится",- пояснил Кюбелян.