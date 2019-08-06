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Элитный поселок, которого больше нет: как сейчас выглядят Пески под Донецком
06.08.2019 17:45
В поселке Пески, который до войны считался элитным пригородом Донецка, не осталось ни одного уцелевшего дома, передает Donbass.live.
Военные 93 ОМБр Холодний Яр на своей странице в Facebook обнародовали фото многострадального поселка, в котором жизнь закончилась пять лет назад.
"Русский мир. Последствия предательства"- так военные подписали опубликованные снимки, на которых видны разрушенные под основание дома, все полностью поросло травой и кустарниками.
Теги: Донецк, Донбасс, разрушения, Пески
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