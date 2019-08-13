- В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы 19:39
- «Не сильно спешили идти»: В «ДНР» рассказали, сколько жителей Донетчины вступили в «ополчение» в 2014 году18:02
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших16:48
- Зеленский уволил глав РГА Донетчины15:44
- Представитель РФ в ОБСЕ пожелал «укропам» смерти15:24
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»14:59
- В Шахтерске подорвали четыре высоковольтных ЛЭП: НВФ обвиняют «диверсантов»14:40
- Снятие экономической блокады с "Л/ДНР": Данилюк назвал условие для боевиков13:17
- В Донецке обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями12:31
- «Все выглядит печально»: горловчане показали, во что превратился стадион «Шахтер». ВИДЕО11:28
«Не сильно спешили идти»: В «ДНР» рассказали, сколько жителей Донетчины вступили в «ополчение» в 2014 году
В 2014 году в «ополчение» вступило 0,28% от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области в целом мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Об этом заявил представитель незаконных вооруженных формирований, «начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР» Даниил Безсонов в своей статье, опубликованной на местных интернет-ресурсах, пишут Донецкие новости.
«Еще находясь в Славянске, я заметил такую штуку, что на защиту своей земли современные мужики сурового шахтерского края как-то не сильно спешили идти», – сообщил он.
Как утверждает Безсонов, его «боевые товарищи» звонили своим друзьям из Донецка и других городов Донбасса с просьбой присоединиться к «ополчению». «На свои призывы друзьям они получали один ответ: "Вот когда война придет ко мне в дом, в Донецк, тогда-то я и стану. А Славянск – он далеко. И у вас как-то все там неясно и бесперспективно"», – написал представитель НВФ.
«По неофициальной статистике, в 2014 году в ополчение вступило 0,28% от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Это даже не 1% и не 5%, а 0,28%!», – сообщил Безсонов.
Он уверяет, что в то время 10% «ополчения» составляли «добровольцы из России», все остальные – это были украинцы, из Донбасса и других регионов.
«Если бы в 2014-м хотя бы 5% мужского населения взяли в руки оружие, то все давно закончилось бы», – уверяет Безсонов.
Теги: Донбасс, ДНР, Донетчина, ополчение
- На неподконтрольной Донетчине паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей
- Янукович тайно посетил Украину: что ему здесь было нужно?
- Генштаб ВСУ ответил на обвинения в обстреле Донецка "Градами": "Это бред"
- С оккупированным Донбассом могут возобновить железнодорожное сообщение
- В ДНР готовятся убивать представителей гуманитарных и правозащитных организаций
- Россияне нам братья, но нужно возвращаться в Украину? В «ДНР» ошеломили неожиданным заявлением
- В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы 19:39
- «Не сильно спешили идти»: В «ДНР» рассказали, сколько жителей Донетчины вступили в «ополчение» в 2014 году18:02
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших16:48
- Будет закрываться раньше: КПВВ «Станица Луганская» изменил график работы16:23
- Зеленский уволил глав РГА Донетчины15:44
- Представитель РФ в ОБСЕ пожелал «укропам» смерти15:24
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»14:59
- В Шахтерске подорвали четыре высоковольтных ЛЭП: НВФ обвиняют «диверсантов»14:40
- Снятие экономической блокады с "Л/ДНР": Данилюк назвал условие для боевиков13:17
- В Донецке обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями12:31
- В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы 19:39
- «Не сильно спешили идти»: В «ДНР» рассказали, сколько жителей Донетчины вступили в «ополчение» в 2014 году18:02
- Пєсков тонко натякнув, чого Путін чекає від Зеленського17:37
- Постель можно не собирать: В "Укрзализныце" рассказали о правах пассажиров17:19
- Лучше не конфликтовать: три женских знака Зодиака с твердым характером17:04
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших16:48
- Будет закрываться раньше: КПВВ «Станица Луганская» изменил график работы16:23
- Мокрый запад и адская жара на востоке: прогноз погоды на неделю16:00
- Зеленский уволил глав РГА Донетчины15:44
- Представитель РФ в ОБСЕ пожелал «укропам» смерти15:24
- Лучше не конфликтовать: три женских знака Зодиака с твердым характером17:04
- Эксперт: Россия потопит все корабли в течение первых часов войны14:40
- Анатолий Шарий: Не думаю, что в Украине нужен филиал «Эхо Москвы», и вот почему13:59
- Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке. ВИДЕО09:30
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Мстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков Зодиака16:00
- Навсегда избавиться от тараканов в доме: 4 естественных способа15:30
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года08:42
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Зеленский сделал сенсационное заявление об успехе Украины: «Тот самый долгожданный прорыв»