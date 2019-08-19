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Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная

19.08.2019 08:12
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Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная

На территорию временно оккупированного Донецка зашла некая новая группировка «Донецкой народной республики». В городе начали ходить панические слухи о том, что в Донецке появилась еще одна частная военная компания (ЧВК). Как информирует replyua.net, о таких событиях в своем «Твиттер» сообщил пользователь под ником hochu_domoy. 

В частности, в сообщении отмечается, что в последнее время в оккупированном Донецке очень неспокойная ситуация. Было замечено прибытие новой партии боевиков «ДНР». В аккаунте в социальной сети говорится: «Народ бает, что в город зашла какая-то новая ЧВК на букву «М». Дислоцируется в «Виктории». При этом он уточнил, что в микрорайоне, где поселили террористов, видят «усиленные патрули с РП». Также в районе активно мотается военная техника. Там замечены целые колонны КамАЗов, в том числе, с усиленным бронированием. 

В свою очередь украинский блогер Necro Mancer, который тщательно следит за ситуацией на территории Луганской и Донецкой областей, высказал мнение, что он сомневается в том, что в Донецке появилась новая ЧВК.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР
 
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