«Большое число умерших»: «чиновники» Горловки сообщили о значительном сокращении населения. ВИДЕО

30.08.2019 08:32

В многоэтажных домах неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области сейчас проживает по несколько человек.

Об этом сообщил сотрудник так называемой «местной исполнительной службы юстиции», передает donpress.

По словам «чиновника», у сотрудников «ведомства» возникают проблемы при исполнении из-за того, что большинство населения не проживает по тем адресам, где есть задолженность по коммунальным услугам. Так, он отметил:

«По большей части производств я лично выезжал на территорию, и ситуация складывается таким образом, что 85−90 процентов населения просто не проживают. Взять 5-ый квартал: многоподъездные многоквартирные многоэтажные дома — в одном подъезде одна квартира жилая, во втором еще одна, в третьем подъезде в двух квартирах живут. Со слов соседей составляются акты о том, что жильцы в 2014 году выехали за пределы или на территорию Украины или России. Также большое количество умерших».