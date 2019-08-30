"Удерживали против воли", - взятый военными "Азова" в плен боевик "ДНР" дал первые показания

30.08.2019 18:38

Украинские бойцы "Азов" показали взятого в плен в результате боя на Светлодарской дуге террориста "ДНР". Так, оккупант Попов дал первые показания после задержания. Информацию передает "Диалог.UA".

По словам боевика, он служит во 2-м взводе 2-й роты 1-го батальона третьей бригады "ДНР". Террорист рассказал, что они вышли на территорию серой зоны для срыва перемирия и обвинения в этом Украины. Известно, что сам боец родом из Горловки, как и большинство членов бригады. Задержанный оккупант поведал о том, что не один раз пытался покинуть место службы, но его удерживали там против его воли. По словам пленного, на передовой оказывались те, кого хотели наказать. Также он отметил, что командование батальона составляют офицеры РФ. В "Азове" сообщили, что эти и другие данные, предоставленные пленным, являются подтверждением наличия на украинских оккупированных территориях российских военных. Более того, террористы не намереваются выполнять никакие мирные договоренности.