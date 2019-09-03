«Люди пытаются жить»: стало известно, как живет «освобожденный» Иловайск

03.09.2019 11:48

Неподконтрольный Украине Иловайск Донецкой области до начала боевых действий на Донбассе был крупным логистическим узлом, а сейчас, 5 лет спустя, сюда приходят лишь несколько электричек.

Об этом сообщает «Радио Свобода», передает donpress.

По словам местных жителей, сейчас населенный пункт страдает от безработицы и безденежья. Как отмечают горожане, город все еще не пришел в норму и у людей масса проблем:

«Нет, еще плохо… Понемногу люди живут как-то. Пытаются жить».

Также, мирные жители отмечают, что часть жителей работает в России, часть в Украине, а некоторые в самом Иловайске.