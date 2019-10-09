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Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому
Молодые специалисты после окончания интернатуры бегут, куда глаза глядят, лишь бы не оставаться в "раю" под названием "ДНР".
Многие населенные пункты ДНРовской глубинки остались без единого медика. Работа врача там нынче не престижна, гораздо доходнее податься в боевики. Из "ДНР" массово сбегают молодые специалисты-врачи, закончившие Донецкий медуниверситет.
Молодые люди не хотят работать в "республике" за гроши и уезжают за ее пределы. Такую, неприятную для "братьев по разуму", новость сообщила сторонница "русского мира" Наталья Бунина в паблике "Донецк без глянца", сообщает Диалог.UA.
Она, в частности пишет, что выпускники Донецкого медуниверситета, учившиеся на бюджетные деньги, в этом году массово не явились после интернатуры на места распределения. Цифры, приведенные ею, и вправду выглядят удручающе.
Из 189 выпускников-бюджетников на работу по распределению прибыли только 39 человек. Остальные полторы сотни "потерялись" по дороге.
Впрочем, это неудивительно, ибо названия населенных пунктов, которые должны были заключить молодых медиков в свои объятия, не располагают к оптимизму. В частности, ни один выпускник не явился на работу в Иловайск и Харцызск. Хотя, наверное, не так виновны в этом топонимы, как условия, которые "молодое государство" предлагает своим молодым докторам. "Не все так просто в нашей Республике, молодые врачи не хотят работать за маленькую зарплату (которая на сегодняшний день до 10 т.р.), - пишет ДНРовка и далее, после размышлений добавляет: - Мне кажется, отток молодежи из ДНР – это первый вопрос, который должен решать Пушилин и его команда". Впрочем, и наши молодые доктора, закончившие университеты на "большой земле" не могут похвастать высокими заработками. Однако почему-то никто не торопится сбегать из Украины.
Да и статистика говорит о том, что все больше молодежи из ОРДЛО поступает учиться здесь, а не там. Если в 2016 году их было всего 855, то уже в этом году с оккупированных территорий приехало сюда учиться 1600 молодых людей, пишет real-vin. Очевидно, дело все-таки не только в зарплате, но и в перспективе. А она у выпускников украинских вышей намного шире.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, врачи, увольнение, ОРДЛО
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