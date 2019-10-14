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«Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска
На территории временно неподконтрольного Киеву города Донецка местные жители, в частности гражданские из Трудовских, жалуются на мощные обстрелы, которые были активированы вчера, тринадцатого октября после 22 часов вечера.
Как информирует replyua.net, местное население активно рассказывает об этом на своих страницах в социальных сетях.
Так, в освещающих действия представителей незаконных вооруженных формирований Донбасса пабликах, представители «Донецкой народной республики» рекомендуют жителям Донецка, которые находятся в зоне обстрела, уйти в укрытие и соблюдать некую осторожность. Очевидцы происходящей «картины» отмечают, что основные боевые действия сейчас идут в районе Ясиноватского блокпоста. Они пишут в своих сообщениях: «Очень жестко ложится. Точно не для слабонервных. Под ударом находится Юг. Населенные пункты Водяное и Ленинское масштабно обстреливаются. Были выпущены пять мин калибра 120 миллиметров».
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, ДНР
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- Украинские патриоты подняли в небо тысячи листовок: обещано впечатляющее видео09:00
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