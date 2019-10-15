Дончане: «министр связи» «ДНР» сбежал из Донецка в Крым

15.10.2019 08:56

Против «министра связи» ОРДО Виктора Яценко, который был уволен со своей должности, якобы заведено «уголовное дело».

Об этом сообщают жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях, передает donpress.

По их данным, «уголовное дело» якобы возбуждено по факту хищения неких бюджетных средств. Суммы не называются.

Также дончане утверждают, что Яценко и еще два его «заместителя» бежали из ОРДО и вывезли свои семьи.

«Речь идет о директоре IT-компании „госпредприятия“ „Астелит“ Викторе Гущине и директоре ГП „Почта Донбасса“ Денисе Неудачине», — сообщил источник.

Отмечается, что Яценко все лето не находился в ОРДО, а проживал в Крыму. Затем на короткий срок он вернулся в Донецк, «заехал в родной кабинет на несколько минут, что-то забрал, буквально за час, как туда вломился диковский УБОП».

В данный момент Яценко снва находится в Крыму вместе с семьей.

«На Яценко и нескольких лиц „министерства связи“ „ДНР“ открыто уголовное дело о хищении бюджетных средств», — также говорится в сообщениях.

Эти данные пока ничем не подтверждены. При этом официально соощается, что Яценко уволен с занимаемой должности, в ОРДО уже появился его «преемник».