Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»

15.10.2019 09:17

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/45;

«Марьинка» — 10/70;

«Новотроицкое» — 20/20;

«Гнутово» — 10/45.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток остался на уровне предыдущего дня. В общем вчера через КПВВ последовало 26,7 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств, а именно:

«Майорское» — 6445 человек и 870 транспортных средств;

«Марьинка» — 5530 человек и 940 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5180 человек и 1125 транспортных средств;

«Гнутово» — 2295 человек и 615 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7200 человек.