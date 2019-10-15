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Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»
15.10.2019 09:17
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/45;
«Марьинка» — 10/70;
«Новотроицкое» — 20/20;
«Гнутово» — 10/45.
За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток остался на уровне предыдущего дня. В общем вчера через КПВВ последовало 26,7 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств, а именно:
«Майорское» — 6445 человек и 870 транспортных средств;
«Марьинка» — 5530 человек и 940 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5180 человек и 1125 транспортных средств;
«Гнутово» — 2295 человек и 615 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7200 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
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