Жители Макеевки вздрогнули от нового подземного толчка. Видео

05.11.2019 20:44

Сегодня около 18:55 по местному времени в Советском районе неподконтрольной Украине Макеевки местные жители ощутили подземный толчок, мощность которого была не такой сильной, как в предыдущие дни.

Об этом очевидцы сообщают в социальной сети, передает donpress.

По словам очевидцев, сегодня они почувствовали толчок не в тот период, что обычно — около 23:30, однако, он был меньшей мощности, чем ранее:

«Толчок 18:53 кв-л 49 телефон был рядом сразу глянула на время»

«Тоже почувствовала. Только что, 18:57»

«18.55 толчок, кв-л 59 д.4».