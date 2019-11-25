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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября

25.11.2019 12:15
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Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября

Все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -15/40;
«Марьинка» -0/70;
«Новотроицкое» 40/30;
«Гнутово» -20/20.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-10 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 210 автомобилей, 65 автобусов и микроавтобусов, до 550 человек пешей очереди.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Нет данных

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
8-40 Еленовка в Мариуполь 120-150 машин,за час протяжка 15машин.
10-30 Еленовка на Украину 85 машин

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-20 На Гнутово очередь начинается после камышей, движение есть
10-40 На Гнутово на Мариуполь уже никого, но на нулевом простояли 45 минут. На въезде в Донецк - 2 машины

#Станица Луганская
Нет данных



Теги: Донбасс, КПВВ, ООС, ситуация
 
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