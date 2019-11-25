Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября

25.11.2019 12:15

Все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» -15/40;

«Марьинка» -0/70;

«Новотроицкое» 40/30;

«Гнутово» -20/20.



Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

9-10 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 210 автомобилей, 65 автобусов и микроавтобусов, до 550 человек пешей очереди.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

Нет данных



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

8-40 Еленовка в Мариуполь 120-150 машин,за час протяжка 15машин.

10-30 Еленовка на Украину 85 машин



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

8-20 На Гнутово очередь начинается после камышей, движение есть

10-40 На Гнутово на Мариуполь уже никого, но на нулевом простояли 45 минут. На въезде в Донецк - 2 машины



#Станица Луганская

Нет данных