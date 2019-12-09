- "Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров13:30
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 9 декабря11:30
- "Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе10:30
- Под Мариуполем открыли новый пляж10:00
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками16:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря11:00
- ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке09:30
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык15:00
"Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров
В преддверии Нового года в Донецке начнут работу порядка 100 елочных базаров. Об этом сообщили в пресс-службе "администрации" Донецка.
Приводим полный список:
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
1. ул. Краснооктябрьская в районе дома №87 (гостевая парковка ООО «Первый Республиканский Супермаркет»)
2. ул. Краснооктябрьская в районе дома №87 (000 «Первый Республиканский Супермаркет»)
3. ул. Октября район дома №18 (территория, прилегающая к зданию стеклорезки)
4. ул. 230-Й Стрелковой дивизии (напротив СК «Спортмакс»)
5. ул. 230-Й Стрелковой дивизии (в районе дома № 11)
6. ул. 230-й Стрелковой дивизии, 1 (напротив «Вируса»)
7. ул. 230-й Стрелковой дивизии между автомобильной стоянкой «Цветочный» и магазином «Ярмарок»
8. ул. 230-Й Стрелковой дивизии, За (в районе супермаркета «Обжора»)
9. ул. РИмского-Корсакова (в районе дома №20)
10. ул. Арктики (в районе парка «Энергетик»
11. ул. Полоцкая, 13«б» (в районе ООО «Первый Республиканский Супермаркет»)
12. пересечение улиц Нижнекурганской и Клайпеды (напротив АГЗС ГП «РТК»)
13. ул. Октября, 20 «а» (напротив магазина «Аппетит»)
14. ул. Октября (в районе аптеки «Арника»)
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
1. пл. Конституции
2. пересечение ул. Челюскинцев и пр. Богдана Хмельницкого (напротив Крытого рынка и павильона «Цветы»
3. ул. Челюскинцев (напротив входа в Крытый рынок)
4. пр. 25-летия РККА (площадка дома №11)
5. пр. 25-летия РККА (площадка дома №12
6. пересечение ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров
7. пр. Богдана Хмельницкого, 93
8. бул. Шевченко, 6 «б» напротив магазина «Золотой ключик»
9. ул.50-летия СССР (западнее дома №101)
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
1. ул. К. Ратникова (микрорайон «Парковый»)
2. площадка возле дома №85 по пр. Ильича (со стороны ул. Карпинского)
3. пересечение ул. 50-й Гвардейской дивизии и ул. Цусимской
4. ул. Кадиевская микрорайон «Строитель»
5. пр. Павших Коммунаров (площадка возле дома №77)
6. пересечение ул. Герцена и пр. Красногвардейский
7. бул. Шевченко,54 (площадка перед зданием бывшего Донецкого городского молодежного центра)
8. пересечение бул. Шевченко и ул. Владычанского (возле Калининского рынка)
9. ул. Черниговская (внутриквартальная площадка)
Теги: Донецк, елки, базар
- Донецк завалят елками
- Терриконы в снегу, заснеженные парки: дончане показали утопающий в снегу город
- Бывшие бизнесмены из Донецка хотят ехать на работу в ЕС, а вместо бутиков торгуют елками
- "Мэр" Донецка устроил елочный рейд
- В Донецке митрополит Владимир освятил крест, под которым находится бункер с костями
- Тимошенко договаривается с донецкими активистами о проведении круглого стола (ВИДЕО)
- "Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров13:30
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 9 декабря11:30
- "Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе10:30
- Под Мариуполем открыли новый пляж10:00
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками16:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря11:00
- ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке09:30
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык15:00
- "Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров13:30
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону13:00
- Букмекеры дали прогноз на матч "Шахтер" - "Аталанта"12:30
- Стал известен детальный график нормандского саммита12:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 9 декабря11:30
- Китайские ученые впервые в мире скрестили обезьяну и свинью11:00
- "Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе10:30
- Под Мариуполем открыли новый пляж10:00
- Число погибших в результате пожара в Одессе возросло до 1209:30
- Якутский шаман Габышев начал второй "поход на Москву"09:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков
- Переселенка из Донецка подала в суд на СБУ за создание "ДНР"
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык
- Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев
- Социологи узнали отношение жителей Украины к инициативам Зеленского по Донбассу
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря
- Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)