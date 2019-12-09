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Архив - Донецкая область

"Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров

09.12.2019 13:30
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"Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров

В преддверии Нового года в Донецке начнут работу порядка 100 елочных базаров. Об этом сообщили в пресс-службе "администрации" Донецка.
Приводим полный список:
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
1. ул. Краснооктябрьская в районе дома №87 (гостевая парковка ООО «Первый Республиканский Супермаркет»)
2. ул. Краснооктябрьская в районе дома №87 (000 «Первый Республиканский Супермаркет»)
3. ул. Октября район дома №18 (территория, прилегающая к зданию стеклорезки)
4. ул. 230-Й Стрелковой дивизии (напротив СК «Спортмакс»)
5. ул. 230-Й Стрелковой дивизии (в районе дома № 11)
6. ул. 230-й Стрелковой дивизии, 1 (напротив «Вируса»)
7. ул. 230-й Стрелковой дивизии между автомобильной стоянкой «Цветочный» и магазином «Ярмарок»
8. ул. 230-Й Стрелковой дивизии, За (в районе супермаркета «Обжора»)
9. ул. РИмского-Корсакова (в районе дома №20)
10. ул. Арктики (в районе парка «Энергетик»
11. ул. Полоцкая, 13«б» (в районе ООО «Первый Республиканский Супермаркет»)
12. пересечение улиц Нижнекурганской и Клайпеды (напротив АГЗС ГП «РТК»)
13. ул. Октября, 20 «а» (напротив магазина «Аппетит»)
14. ул. Октября (в районе аптеки «Арника»)
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
1. пл. Конституции
2. пересечение ул. Челюскинцев и пр. Богдана Хмельницкого (напротив Крытого рынка и павильона «Цветы»
3. ул. Челюскинцев (напротив входа в Крытый рынок)
4. пр. 25-летия РККА (площадка дома №11)
5. пр. 25-летия РККА (площадка дома №12
6. пересечение ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров
7. пр. Богдана Хмельницкого, 93
8. бул. Шевченко, 6 «б» напротив магазина «Золотой ключик»
9. ул.50-летия СССР (западнее дома №101)
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
1. ул. К. Ратникова (микрорайон «Парковый»)
2. площадка возле дома №85 по пр. Ильича (со стороны ул. Карпинского)
3. пересечение ул. 50-й Гвардейской дивизии и ул. Цусимской
4. ул. Кадиевская микрорайон «Строитель»
5. пр. Павших Коммунаров (площадка возле дома №77)
6. пересечение ул. Герцена и пр. Красногвардейский
7. бул. Шевченко,54 (площадка перед зданием бывшего Донецкого городского молодежного центра)
8. пересечение бул. Шевченко и ул. Владычанского (возле Калининского рынка)
9. ул. Черниговская (внутриквартальная площадка)



Теги: Донецк, елки, базар
 
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