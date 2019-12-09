"Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров

09.12.2019 13:30

В преддверии Нового года в Донецке начнут работу порядка 100 елочных базаров. Об этом сообщили в пресс-службе "администрации" Донецка.

Приводим полный список:

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН

1. ул. Краснооктябрьская в районе дома №87 (гостевая парковка ООО «Первый Республиканский Супермаркет»)

2. ул. Краснооктябрьская в районе дома №87 (000 «Первый Республиканский Супермаркет»)

3. ул. Октября район дома №18 (территория, прилегающая к зданию стеклорезки)

4. ул. 230-Й Стрелковой дивизии (напротив СК «Спортмакс»)

5. ул. 230-Й Стрелковой дивизии (в районе дома № 11)

6. ул. 230-й Стрелковой дивизии, 1 (напротив «Вируса»)

7. ул. 230-й Стрелковой дивизии между автомобильной стоянкой «Цветочный» и магазином «Ярмарок»

8. ул. 230-Й Стрелковой дивизии, За (в районе супермаркета «Обжора»)

9. ул. РИмского-Корсакова (в районе дома №20)

10. ул. Арктики (в районе парка «Энергетик»

11. ул. Полоцкая, 13«б» (в районе ООО «Первый Республиканский Супермаркет»)

12. пересечение улиц Нижнекурганской и Клайпеды (напротив АГЗС ГП «РТК»)

13. ул. Октября, 20 «а» (напротив магазина «Аппетит»)

14. ул. Октября (в районе аптеки «Арника»)

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

1. пл. Конституции

2. пересечение ул. Челюскинцев и пр. Богдана Хмельницкого (напротив Крытого рынка и павильона «Цветы»

3. ул. Челюскинцев (напротив входа в Крытый рынок)

4. пр. 25-летия РККА (площадка дома №11)

5. пр. 25-летия РККА (площадка дома №12

6. пересечение ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров

7. пр. Богдана Хмельницкого, 93

8. бул. Шевченко, 6 «б» напротив магазина «Золотой ключик»

9. ул.50-летия СССР (западнее дома №101)

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

1. ул. К. Ратникова (микрорайон «Парковый»)

2. площадка возле дома №85 по пр. Ильича (со стороны ул. Карпинского)

3. пересечение ул. 50-й Гвардейской дивизии и ул. Цусимской

4. ул. Кадиевская микрорайон «Строитель»

5. пр. Павших Коммунаров (площадка возле дома №77)

6. пересечение ул. Герцена и пр. Красногвардейский

7. бул. Шевченко,54 (площадка перед зданием бывшего Донецкого городского молодежного центра)

8. пересечение бул. Шевченко и ул. Владычанского (возле Калининского рынка)

9. ул. Черниговская (внутриквартальная площадка)