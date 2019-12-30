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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря
Сегодня утром, 30 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 22,6 тысячи человек и 3000 транспортных средств:
«Марьинка» – 6835 человек и 1195 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 5995 человек и 1250 транспортных средств;
«Гнутово» – 2385 человек и 580 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 7355 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» – 20/35;
«Марьинка» – 0/70;
«Новотроицкое» – 25/40;
«Гнутово» – 10/10.
При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Ева: «8:35. Пешие сразу на проверку, машин около 70»;
Виктория: «8:49. Майорский из Украины очень много машин»»
Pusha: «9:07. Горловка. Стою перед кпп Днр. Только приехал. Около 25 машин».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Aj: «7:01. На Марьине на въезд в Донецк 50 машин примерно»;
Bad: «7:11. Каргил в Курахово – до моста, льготы половина очереди»
Приходько: «8:55. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:50 (мск) на пункте пропуска 65 автомобилей, 6 автобусов и микроавтобусов, до 70 человек пешей очереди»;
Василий: «9:10. Каргил в Украину: 60 общая , 10 льгота».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Bad: «7:23 Еленовка в Волноваху – до первого туалета, за поворотом на Докучаевск примерно машин 50»;
Bad: «8:01. Еленовка в Волноваху – до старого б/п. За 40 минут очередь уменьшилась машин на 20, примерно в половину»;
Bad: «8:41. На Еленовке в Донецк 20 машин»;
Наста: «8:43. На Новотроицком на Донецк машин 20-30 «;
Bad: «8:46. Перлына в Волноваху – машин 30-40, пеших человек около 30».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Potusin: «7:11. Пищевик из ОРДЛО 20 машин»;
Potusin: «9:37». Гнутово из ОРДЛО за полтора часа оба поста прошлись».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
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