Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше машин на пункте пропуска «Гнутово»

27.08.2019 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше машин на пункте пропуска «Гнутово»

По данным Госпогранслужбы, сегодня утром все пункты пропуска в Донецкой области работают согласно штатному расписанию.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/30;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 10/50;

«Гнутово» — 10/10.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 32,4 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7825 человек и 1080 транспортных средств;

«Марьинка» — 7435 человек и 1250 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5455 человек и 1015 транспортных средств;

«Гнутово» — 3310 человек и 815 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8385 человек.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх