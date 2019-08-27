Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше машин на пункте пропуска «Гнутово»

27.08.2019 10:10

По данным Госпогранслужбы, сегодня утром все пункты пропуска в Донецкой области работают согласно штатному расписанию.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/30;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 10/50;

«Гнутово» — 10/10.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 32,4 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7825 человек и 1080 транспортных средств;

«Марьинка» — 7435 человек и 1250 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5455 человек и 1015 транспортных средств;

«Гнутово» — 3310 человек и 815 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8385 человек.