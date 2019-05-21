Главная / Новости / Донецкая область / Ситуация на пунктах пропуска Украины: меньше всего машин на «Новотроицком»
Последние новости раздела
- Противник открыл огонь из запрещенного оружия: ранены двое бойцов ВСУ 09:11
- Боевикам на Донбассе не оставят ни шанса: кадры сверхмощной техники, которую США передали ВСУ для борьбы с агрессором. ВИДЕО08:53
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: меньше всего машин на «Новотроицком» 08:46
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранен украинский боец07:51
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ07:29
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
Ситуация на пунктах пропуска Украины: меньше всего машин на «Новотроицком»
21.05.2019 08:46
Сегодня утром на линии разграничения на Донбассе все пункты пропуска работают в штатном режиме.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/40;
КПВВ «Гнутово» — 40/50.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток характеризовался увеличением. В общем через КПВВ последовало 39,3 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9265 человек и 1095 транспортных средств;
«Марьинка» — 8335 человек и 1430 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6940 человек и 1220 транспортных средств;
«Гнутово» — 4190 человек и 935 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 530 человек.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
Читайте также:
- Противник открыл огонь из запрещенного оружия: ранены двое бойцов ВСУ 09:11
- Боевикам на Донбассе не оставят ни шанса: кадры сверхмощной техники, которую США передали ВСУ для борьбы с агрессором. ВИДЕО08:53
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: меньше всего машин на «Новотроицком» 08:46
- «Третья сила» провела на Донбассе масштабную операцию 08:32
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранен украинский боец07:51
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ07:29
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- Финальный эпизод "Игры престолов" установил рекорд по просмотрам10:00
- В сети показали всадников апокалипсиса на инаугурации Зеленского09:51
- Два бокала в день: ученые раскрыли секреты долголетия09:32
- Противник открыл огонь из запрещенного оружия: ранены двое бойцов ВСУ 09:11
- Украинец выиграл турнир «Арнольд Классик Африка» (ВИДЕО)09:00
- Боевикам на Донбассе не оставят ни шанса: кадры сверхмощной техники, которую США передали ВСУ для борьбы с агрессором. ВИДЕО08:53
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: меньше всего машин на «Новотроицком» 08:46
- «Третья сила» провела на Донбассе масштабную операцию 08:32
- Гороскоп на 21 мая: Львы будут много переживать, а Раки могут пострадать08:10
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранен украинский боец07:51
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний17:24
- Создан управляемый мозгом слуховой аппарат22:43
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
- Финал Игры престолов вызвал волну гнева: «Создатели все уничтожили», по всему миру начались протесты
- Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет
- Пророчества астролога на 2019 год сбываются одно за другим: детали поражают