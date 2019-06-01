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Пункты пропуска Украины: самая большая очередь на «Марьинке»
С сегодняшнего дня контрольно-проверочные мероприятия будут осуществляться ежедневно с 06:00 до 20:00.
Об этом сообщает Госпогрнслужба.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 20/30;
КПВВ «Марьинка» — 0/50;
КПВВ «Новотроицкое» — 10/30;
КПВВ «Гнутово» — 10/20.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
Отметим, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток остался на уровне с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 35,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8470 человек и 1175 транспортных средств;
«Марьинка» — 7930 человек и 1515 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6800 человек и 1330 транспортных средств;
«Гнутово» — 3110 человек и 795 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9295 человек.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
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