Пункты пропуска Украины: самая большая очередь на «Марьинке»

01.06.2019 09:28

С сегодняшнего дня контрольно-проверочные мероприятия будут осуществляться ежедневно с 06:00 до 20:00.

Об этом сообщает Госпогрнслужба.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/30;

КПВВ «Марьинка» — 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» — 10/30;

КПВВ «Гнутово» — 10/20.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Отметим, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток остался на уровне с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 35,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8470 человек и 1175 транспортных средств;

«Марьинка» — 7930 человек и 1515 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6800 человек и 1330 транспортных средств;

«Гнутово» — 3110 человек и 795 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9295 человек.