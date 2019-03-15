Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.2019

15.03.2019 09:30

Сегодня утром, 15 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 43,7 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10315 человек и 1150 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9340 человек и 1465 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7895 человек и 1225 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4930 человек и 1105 транспортных средств.

КПВВ «Станица Луганская» – 11165 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 242 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 20/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 7/45;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «6:23. Еленовка. Приехали в 5:35. Стоим почти возле церкви».

КПВВ «Гнутово»:

Alex: «7:18. Гнутово. Очередь до камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.