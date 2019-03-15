Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.2019

15.03.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.2019

Сегодня утром, 15 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 43,7 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10315 человек и 1150 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9340 человек и 1465 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7895 человек и 1225 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4930 человек и 1105 транспортных средств.
КПВВ «Станица Луганская» – 11165 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 242 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;
КПВВ «Марьинка» – 20/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 7/45;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «6:23. Еленовка. Приехали в 5:35. Стоим почти возле церкви».

КПВВ «Гнутово»:

Alex: «7:18. Гнутово. Очередь до камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх