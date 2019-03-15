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Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.2019
Сегодня утром, 15 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 43,7 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 10315 человек и 1150 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9340 человек и 1465 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7895 человек и 1225 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4930 человек и 1105 транспортных средств.
КПВВ «Станица Луганская» – 11165 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 242 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/40;
КПВВ «Марьинка» – 20/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 7/45;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое»:
«Администратор»: «6:23. Еленовка. Приехали в 5:35. Стоим почти возле церкви».
КПВВ «Гнутово»:
Alex: «7:18. Гнутово. Очередь до камышей».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди, ГПСУ
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