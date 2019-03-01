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Архив - Донецкая область

В Горловке изменили движение автобусных маршрутов

01.03.2019 10:03
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В Горловке изменили движение автобусных маршрутов

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области с 1 марта продлят время движения автобусных маршрутов № 14 и № 100.

Об этом сообщили «местные власти», передает donpress.com.

Как стало известно, время работы маршрутов решили продлить в связи с тем, что КПВВ «Майорск» перешел на другой график работы.

Собщается, что последний рейс от КПВВ «Майорск» по маршруту № 100 будет осуществляться в 18.50, а по маршруту № 14 в 19.00.



Теги: Донбасс, Горловка, рейс, график, маршрут, Майорск, КПВВ, автобусы
 
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