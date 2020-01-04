- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января11:00
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто09:00
- В Авдеевке на сутки отключили электричество10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января11:00
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января10:15
- Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 декабря10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря14:30
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января
Сегодня утром, 4 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).
По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 января линию разграничения через КПВВ пересекли 37,7 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 8778 человек и 1000 транспортных средств;
«Марьинка» – 7630 человек и 1200 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 7500 человек и 1280 транспортных средств;
«Гнутово» – 3037 человек и 648 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 10830 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» – 20/60;
«Марьинка» – 0/70;
«Новотроицкое» – 30/100;
«Гнутово» – 20/30.
При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Ольга: «6:34. Горловка в Украине 85 авто перед таможней. Пеших около 50 человек»;
Ботан: «7:17. Горловка, 3 больница, всех на украинских номерах останавливают. Рядом эвакуатор. Корректируйте свой маршрут»;
Приходько: «8:42. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:30 (мск) на пункте пропуска 40 автомобилей, 7 автобусов и микроавтобусов, до 50 человек пешей очереди».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Вера: «6:15. На Каргиле в сторону Украины на спуске с моста»;
Вера: «7:47. На Каргиле стоим мертво, еще не было ни одной протяжки»;
Вера: «8:56. Каргил... Движение пошло. Очередь из Донецка не доходит до моста».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Xxxxx: «5:20. Внимание! На выезде на Еленовку из Донецка НЕ ПРОПУСКАЮТ без номеров днр»;
Светлана: «7:15. На Новотроицке перед КПВВ беспредел. 100 машин ночников и в 5 рядов перевозов»;
Александра: «7:31. Новотроицк: очередь за камуфляжной будкой»;
Юрий: «8:13. Авто море, пока двигаются перевозы… Думаю еще 2 часа будем без движения, пока они не пересекут таможню»;
Александра: «8:58. Новотроицкое: машин 80».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Александр: «7:15. Очередь приближается к камышам, машины потихоньку прибывают»;
Лида: «8:58. Октябрь на Мариуполь 15 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- На блокпосту в Новотроицком работает СБУ, с "Зайцево" ничего непонятно, КПВВ «Марьинка» обесточен из-за обстрелов - очереди почти не движутся
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 марта
- На КПВВ стало меньше очередей
- Что случилось на донбасских пунктах пропуска
- Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября
- До "ДНР" не доїхало 4 авто
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января11:00
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто09:00
- В Авдеевке на сутки отключили электричество10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января11:00
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января10:15
- Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 декабря10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря14:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января11:00
- На Южно-Украинской АЭС аварийно отключился третий энергоблок10:00
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто09:00
- Букмекеры дали проноз на полуфиналы МЧМ по хоккею17:00
- Киевстар закрывает 14 тарифных планов15:00
- Двойник Зеленского снялся в новогоднем шоу на канале "Россия 1" (ВИДЕО)13:00
- В Киеве заработали пункты приема новогодних елок11:00
- В Авдеевке на сутки отключили электричество10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января09:30
- В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета (ВИДЕО)09:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)
- В Сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января
- На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО)
- Киевстар закрывает 14 тарифных планов
- C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум
- Нидерланды отказались от своего исторического названия