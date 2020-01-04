Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января

04.01.2020 11:00

Сегодня утром, 4 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 января линию разграничения через КПВВ пересекли 37,7 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8778 человек и 1000 транспортных средств;

«Марьинка» – 7630 человек и 1200 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7500 человек и 1280 транспортных средств;

«Гнутово» – 3037 человек и 648 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10830 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» – 20/60;

«Марьинка» – 0/70;

«Новотроицкое» – 30/100;

«Гнутово» – 20/30.

При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Ольга: «6:34. Горловка в Украине 85 авто перед таможней. Пеших около 50 человек»;

Ботан: «7:17. Горловка, 3 больница, всех на украинских номерах останавливают. Рядом эвакуатор. Корректируйте свой маршрут»;

Приходько: «8:42. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:30 (мск) на пункте пропуска 40 автомобилей, 7 автобусов и микроавтобусов, до 50 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Вера: «6:15. На Каргиле в сторону Украины на спуске с моста»;

Вера: «7:47. На Каргиле стоим мертво, еще не было ни одной протяжки»;

Вера: «8:56. Каргил... Движение пошло. Очередь из Донецка не доходит до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Xxxxx: «5:20. Внимание! На выезде на Еленовку из Донецка НЕ ПРОПУСКАЮТ без номеров днр»;

Светлана: «7:15. На Новотроицке перед КПВВ беспредел. 100 машин ночников и в 5 рядов перевозов»;

Александра: «7:31. Новотроицк: очередь за камуфляжной будкой»;

Юрий: «8:13. Авто море, пока двигаются перевозы… Думаю еще 2 часа будем без движения, пока они не пересекут таможню»;

Александра: «8:58. Новотроицкое: машин 80».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Александр: «7:15. Очередь приближается к камышам, машины потихоньку прибывают»;

Лида: «8:58. Октябрь на Мариуполь 15 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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