- Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января11:00
- Штаб ООС определил три новые точки разведения войск на Донбассе09:30
- В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела "Восточного"17:00
- В "ДНР" озвучили новые тарифы на электроэнергию для населения16:00
- ООН привезла в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января10:00
Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы
В трех городах Донетчины, расположенных неподалеку от контрольных пунктов въезда-выезда, появятся опорные больницы, сообщает MRPL.CITY.
Речь идет о больницах в Бахмуте, Волновахе и Селидово. Сейчас Минздрав отрабатывает новый проект по дооборудованию опорных больниц ангиографами, МРТ, ЭКГ, кислородными станциями, оборудованием для компьютерной томографии и лаборатории.
«Последние три дня мы собираем информацию о том, что есть в приемных отделениях этих больниц. В течение недели готовим проект, согласуем с Министерством финансов, Офисом президента и будем дооборудовать. На сегодня в Украине более 2000 больниц, мы будем концентрировать ресурсы в тех местах, которые пользуются наибольшим спросом», - отметила замминистра здравоохранения Елена Симоненко.
Теги: Донбасс, больница, КПВВ
- Боец, раненый при обстреле колонны ВСУ под Гранитным, рассказал детали происшествия. ВИДЕО
- В Германии госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- За прошедшие дни на лечение в Днепр доставили 10 тяжело раненных военных
- Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января11:00
- Штаб ООС определил три новые точки разведения войск на Донбассе09:30
- В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела "Восточного"17:00
- В "ДНР" озвучили новые тарифы на электроэнергию для населения16:00
- ООН привезла в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января10:00
- Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля15:00
- В Киеве загорелось здание Минкульта14:00
- Нацбанк представил новую банкноту 200 гривень13:00
- Xiaomi выпустила «женскую» Bluetooth-клавиатуру12:00
- Билли Айлиш завоевала Грэмми в пяти номинациях11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января10:00
- Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с вирусом 2019-nCoV09:00
- Легендарный американский баскетболист погиб при крушении вертолета08:00
- Букмекеры назвали фаворита "Евровидения-2020"18:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- В "ДНР" озвучили новые тарифы на электроэнергию для населения
- НБУ выпустил монету, посвященную году Крысы
- Синоптики окончательно "отменили" зиму в Украине
- Создана онлайн-карта распространения коронавируса 2019-nCoV
- Штаб ООС определил три новые точки разведения войск на Донбассе
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января
- Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля
- Скандальная Штепа хочет снова стать мэром Славянска