Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы

27.01.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы

В трех городах Донетчины, расположенных неподалеку от контрольных пунктов въезда-выезда, появятся опорные больницы, сообщает MRPL.CITY.
Речь идет о больницах в Бахмуте, Волновахе и Селидово. Сейчас Минздрав отрабатывает новый проект по дооборудованию опорных больниц ангиографами, МРТ, ЭКГ, кислородными станциями, оборудованием для компьютерной томографии и лаборатории.
«Последние три дня мы собираем информацию о том, что есть в приемных отделениях этих больниц. В течение недели готовим проект, согласуем с Министерством финансов, Офисом президента и будем дооборудовать. На сегодня в Украине более 2000 больниц, мы будем концентрировать ресурсы в тех местах, которые пользуются наибольшим спросом», - отметила замминистра здравоохранения Елена Симоненко.



Теги: Донбасс, больница, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх