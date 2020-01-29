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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января

29.01.2020 10:00
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Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января

По состоянию на утро 29 января, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута 15 авто, в Горловку 40.
Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 65.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 40.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 10.
Информация от очевидцев:
КПВВ «Майорск»
7:55 Бахмут- Горловка. пеших очередь за навес. машин около 60.
7:55 КПВВ "Горловка". По состоянию на 08.45 на пункте пропуска 145 автомобилей, 63 автобусов и микроавтобусов, до 480 человек пешей очереди.
КПВВ «Марьинка»
7:09 Каргил: очередь на мосту.
8:09 Очередь на 9 утра Каргил:
10:21 Марьинка на укр БП очередь машин 15-20 в сторону Донецка.
КПВВ «Новотроицкое»
5:06 Еленовка льгота 10 машин, основной за 50.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.


По материалам: https://zi.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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