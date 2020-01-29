Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января

29.01.2020 10:00

По состоянию на утро 29 января, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 15 авто, в Горловку 40.

Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 65.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 40.

Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 10.

Информация от очевидцев:

КПВВ «Майорск»

7:55 Бахмут- Горловка. пеших очередь за навес. машин около 60.

7:55 КПВВ "Горловка". По состоянию на 08.45 на пункте пропуска 145 автомобилей, 63 автобусов и микроавтобусов, до 480 человек пешей очереди.

КПВВ «Марьинка»

7:09 Каргил: очередь на мосту.

8:09 Очередь на 9 утра Каргил:

10:21 Марьинка на укр БП очередь машин 15-20 в сторону Донецка.

КПВВ «Новотроицкое»

5:06 Еленовка льгота 10 машин, основной за 50.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.

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