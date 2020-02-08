Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"

08.02.2020 15:00

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод посетил район проведения операции Объединенных сил. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В ходе визита заместитель командующего операции Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак ознакомил гостей с актуальной информацией о ситуации в зоне ООС.

Кроме этого, делегация Дании посетила КПВВ "Майорское", где ознакомилась с порядком и условиями пересечения линии разграничения. Пограничники проинформировали членов делегации об особенностях функционирования контрольного пункта въезда-выезда.