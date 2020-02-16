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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля
Сегодня, 16 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 февраля через КПВВ последовало 40,1 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 9414 человек и 970 транспортных средств;
«Марьинка» – 7458 человек и 1070 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 8610 человек и 1445 транспортных средств;
«Гнутово» – 4165 человек и 813 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 11270 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 30/50;
«Марьинка» – 0/80;
«Новотроицкое» – 20/70;
«Гнутово» – 15/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Приходько: «9:00. КПВВ "Горловка". По состоянию на 08:50 (мск) на пункте пропуска 120 автомобилей, 26 автобусов и микроавтобусов, до 280 человек пешей очереди».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Геннадий: «7:12. На Каргиле в Украину основная очередь далеко на мосту».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Aleks: «8:11. На Еленовке не маленькая из Донецка! Дальше магазина...».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Владимир: «6:19. Октябрь на Мариуполь, поворот, камыши на 7:20 (мск)»;
Марина: «8:06. Машин до камышей, дорога растаяла, везде асфальт. Ехали 110 нормально»;
Владимир: «9:01. Октябрь нулевой на Мариуполь очередь от поворота, медленно. 10:00 (мск)».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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