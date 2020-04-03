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Архив - Донецкая область

В "ДНР" ввели дополнительные карантинные меры

03.04.2020 10:00
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В "ДНР" ввели дополнительные карантинные меры

"ДНР" обязала соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней всех, кто приезжает из России или из "ЛНР" и ужесточили карантин, передает Depo.Донбасс.
Кроме этого, "ДНР" обязала всех людей в возрасте старше 65 лет до 17 апреля уйти в режим самоизоляции. Исключением стали люди, "пребывание которых на рабочем месте является критически важным".
При появлении первых респираторных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения учреждений здравоохранения.
"С гражданами, которые находятся в самоизоляции, будет установлено оперативное взаимодействие и им будет оказана адресная социальная помощь, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию", — сказал главарь группировки Денис Пушилин.
В "ДНР" теперь запрещено проведение развлекательных, культурных, спортивных и других мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, парках и других местах массового посещения граждан. После 18.00 запрещена работа всех предприятий общественного питания, включая кафе и рестораны, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.
В общественных местах людям следует соблюдать дистанцию не менее 1 метра, также обязали "чиновников" и руководство предприятий всех форм собственности "обеспечить соблюдение социального дистанцирования гражданами, включая работников", также рекомендуют перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.
"ДНР" призывает жителей не посещать религиозные объекты. Санитарно-эпидемиологический надзор в "ДНР" должны осуществлять не только профильный орган, а также "МВД" и "МГБ".



Теги: карантин, ДНР, COVID-19
 
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