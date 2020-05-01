В "ДНР" определили, кто может ездить в Россию и "ЛНР"

01.05.2020 14:00

Категории жителей "ДНР", которым разрешен выезд в Россию и "ЛНР" в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, установлены указом главаря "республики" Дениса Пушилина за номером 124, сообщают местные СМИ.

Документ вносит очередные изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» от 14 марта. Согласно новому указу, выезд из "ДНР" в Россию и "ЛНР" разрешен: гражданам, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории РФ или "ЛНР"; гражданам, имеющим уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, проживающего за пределами "ДНР" (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства); водителям, осуществляющим грузовые перевозки, и лицам, сопровождающим груз на грузовом транспорте.

При наличии иных вынуждающих обстоятельств решение о выезде принимается "межведомственным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".