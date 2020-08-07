Главная / Новости / Донецкая область / В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"
Последние новости раздела
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)14:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
- ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"
07.08.2020 17:00
Представители так называемого оперативного штаба «Здоровое движение» за время работы приняли порядка 13 000 пакетов документов от жителей "ДНР" для оказания для оказания помощи в пересечении границы с Россией, "ЛНР" и Украиной, сообщают местные СМИ.
В "штабе" обратили внимание граждан на то, что не следует подавать документы на въезд в "республику" задолго до предполагаемой даты, формируя фальшивую очередь и создавая ажиотаж.
Там отметили, что в один из гуманитарных коридоров в списке из 190 человек на въезд 120 на тот момент даже не выехали в Украину.
"Уважаемые граждане, просим вас не занимать чужие места в списке, ведь для кого-то это вопрос достаточно важный", - попросили в "штабе".
Теги: очередь, Еленовка, КПВВ, ОРДО
Читайте также:
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса
- Гигантские очереди в Еленовке: пенсионера парализовало в машине
- Ситуация на пунктах пропуска: тяжелее всего на КПВВ "Марьинка"
- Ситуация на КПВВ сегодня, 6 февраля
- Блокпосты на Донбассе: на Горловке большая пешая очередь, в «Еленовке» почти никого
- ДНРовцы не собираются открывать КПВВ в Еленовке
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)14:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
- ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- ЦОЗ перевел Харьков в "красную зону" карантина15:00
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)14:00
- Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года13:00
- В Украине третий суточный COVID-антирекорд подряд12:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"09:00
- Стал известен соперник "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы08:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины
- Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"
- С 10 августа на КПВВ «Станица Луганская» заработает пункт тестирования на COVID-19
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек