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Архив - Донецкая область

В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"

07.08.2020 17:00
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В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"

Представители так называемого оперативного штаба «Здоровое движение» за время работы приняли порядка 13 000 пакетов документов от жителей "ДНР" для оказания для оказания помощи в пересечении границы с Россией, "ЛНР" и Украиной, сообщают местные СМИ.
В "штабе" обратили внимание граждан на то, что не следует подавать документы на въезд в "республику" задолго до предполагаемой даты, формируя фальшивую очередь и создавая ажиотаж.
Там отметили, что в один из гуманитарных коридоров в списке из 190 человек на въезд 120 на тот момент даже не выехали в Украину.
"Уважаемые граждане, просим вас не занимать чужие места в списке, ведь для кого-то это вопрос достаточно важный", - попросили в "штабе".



Теги: очередь, Еленовка, КПВВ, ОРДО
 
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