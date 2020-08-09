ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса

09.08.2020 09:00

Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы 25 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Главком.

В частности, местные выборы не пройдут на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Кроме того, комиссия приняла к сведению, что на части избирательных участков (№ 440265, 440266, 440271, 440272, 440277) Новоайдарской поселковой общины в Луганской области невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

Отмечается, что вся ответственность за определение соответствующих территорий лежит на Донецкой и Луганской ОВГА, которые предоставили в ЦИК соответствующую информацию.