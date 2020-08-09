- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)14:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса
Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы 25 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Главком.
В частности, местные выборы не пройдут на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
Кроме того, комиссия приняла к сведению, что на части избирательных участков (№ 440265, 440266, 440271, 440272, 440277) Новоайдарской поселковой общины в Луганской области невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.
Отмечается, что вся ответственность за определение соответствующих территорий лежит на Донецкой и Луганской ОВГА, которые предоставили в ЦИК соответствующую информацию.
Теги: Донбасс, выборы, отмена, ЦИК
- На сегодняшней встрече в Минске Украина потребует отменить "выборы в ДНР/ЛНР"
- Рабинович: В России переворот и установление диктатуры
- "Путин отползает с Донбасса", "Порох сливает патриотов "ДНР" - соцсети бурно отреагировали на отмену псевдовыборов сепаратистов
- Оккупационные «власти ДНР» из-за выборов отменили занятия в школах
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР"
- Украина призвала Венгрию наказать члена «Йоббика» за участие в «выборах» в ОРДЛО
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)14:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В США появится аналог Евровидения17:00
- Украина закрыла админграницу с Крымом15:00
- В Украине очередной антирекорд COVID-19 - почти 1500 новых случаев за сутки13:00
- Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса11:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- В Беларуси задержали и депортировали из страны двух украинских журналистов09:00
- Минздрав извинился за внесение Харькова в красную карантинную зону08:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"
- Названы области-кандидаты на попадание в красную зону по COVID-19
- Украина закрыла админграницу с Крымом
- Лукашенко пообещал выдать Украине "донбасских вагнеровцев"