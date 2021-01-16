В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра

16.01.2021 13:00

В так называемом «ГАИ ДНР» проинформировали о том, что грозит водителям, в случае управления автомобилем, не прошедшим техосмотр, сообщает сайт novosti.dn.ua.

За вождение без прохождения техосмотра предусмотрен штраф от 680 до 850 рублей. Автомобиль могут забрать на штрафплощадку. За повторное нарушение в течение года предусмотрено лишение права управления авто на срок от 3 до 6 месяцев или админарест на срок 10-15 суток.

В то же время, когда будет готова инфраструктура для проведения техосмотра, пока не сообщается.