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В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра
16.01.2021 13:00
В так называемом «ГАИ ДНР» проинформировали о том, что грозит водителям, в случае управления автомобилем, не прошедшим техосмотр, сообщает сайт novosti.dn.ua.
За вождение без прохождения техосмотра предусмотрен штраф от 680 до 850 рублей. Автомобиль могут забрать на штрафплощадку. За повторное нарушение в течение года предусмотрено лишение права управления авто на срок от 3 до 6 месяцев или админарест на срок 10-15 суток.
В то же время, когда будет готова инфраструктура для проведения техосмотра, пока не сообщается.
Теги: штраф, техосмотр, наказание, ОРДО
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