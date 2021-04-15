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Архив - Донецкая область

Кравчук на встрече ТКГ предложил усовершенствовать механизм контроля режима прекращения огня

15.04.2021 09:00
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Кравчук на встрече ТКГ предложил усовершенствовать механизм контроля режима прекращения огня

14 апреля, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе глава украинской делегации Леонид Кравчук начал обсуждение совершенствования механизма соблюдения режима прекращения огня. Об этом сообщает в Facebook Украинская делегация в ТКГ.
Основная цель такого комплекса мер – совершенствование доказательной базы фиксации нарушений режима прекращения огня, чего невозможно достичь без дополнительного допуска СММ ОБСЕ на подконтрольные территории.
Как отмечается, стороны согласились, что продолжение обсуждения комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня должно происходить в подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание.
"Украинская делегация и ОБСЕ, в соответствии со своим мандатом, готовы работать 24/7 для того, чтобы как можно быстрее достичь мира. Однако никакие попытки давления на Украину не достигнут успеха, украинская делегация будет защищать наши национальные интересы при любых условиях", – сказал Кравчук.



Теги: Кравчук, перемирие, контроль, ОБСЕ, ТКГ
 
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