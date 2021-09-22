В ОРДО с 1 октября подорожает мобильная связь

22.09.2021 17:00

В ОРДО местный оператор мобильной связи «Феникс» с 1 октября изменяет условия пользования тарифами «Народный» и «Народный интернет».

Со следующего месяца для использования тарифа «Народный» нужно будет платить ежемесячно не 50, а 100 рублей. При этом абонентам станут доступны 120 бесплатный минут разговора на городские номера ДНР.

В тарифе «Народный интернет» месячная плата вырастет с 95 до 120 рублей. Но также увеличится лимит бесплатных минут при звонках на номера операторов «Феникс» и «Лугаком» – с 50 до 60 минут в сутки.