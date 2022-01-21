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На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство
Мариупольской окружной прокуратурой впервые в Донецкой области направлен в суд обвинительный акт в отношении двух граждан Украины по факту нарушения авторского права по предварительному сговору группой лиц, что нанесло материальный ущерб в крупном размере (ч. 2 ст. 176 УК Украины). Об этом сообщает Отдел информационной политики областного ведомства.
Досудебным расследованием установлено, что летом 2021 года 51-летний житель г. Мариуполя вместе с 25-летним сыном обустроили на территории с. Урзуф так называемый летний кинотеатр. С целью получения прибыли они незаконно транслировали киноленты, принадлежащие кинокомпании «Universal» (США), а официальным кинодистрибьютором которого в Украине является ЧАО «БиЭндЭйч».
Кроме того, перевод художественных и мультипликационных фильмов проходил на русский язык, что является нарушением Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Неправомерные действия обвиняемых нанесли кинокомпании «Universal» ущерб на сумму около 400 тыс. грн.
Сейчас на изъятое в ходе обысков техническое оборудование и имущество обвиняемых наложен арест. Досудебное расследование осуществлялось Мариупольским РУП ГУНП в Донецкой области.
Теги: Донбасс, кино, суд, авторские права, Universal Pictures
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