- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Боевика-добровольца из "ДНР" осудили на 15 лет лишения свободы15:00
- В Мариуполе оккупанты анонсировали начало сноса домов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- На шахте в Торецке из-за обстрела 3 горняка заблокированы на глубине 800 м15:00
- В Славянске прекращены подача воды и движение троллейбусов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- Кириленко рассказал о последствиях сегодняшнего обстрела Славянска17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Шойгу посетил оккупированный Донбасс - СМИ16:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Донбассе российские оккупанты сосредоточили основные усилия на попытках блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут, сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении враг перегруппировывается и обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.
На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Северска. Нанес авиаудару неподалеку от Волчаярки. Ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурма в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.
На Краматорском направлении враг активных боевых действий не вел, обстреливал наши позиции по артиллерии.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Берестового, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского. Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Нанес авиационных ударов по нашим позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имел, отошел.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Боевики готовятся к наступлению, - Генштаб
- Генштаб ВС России приказал срывать Минские соглашения, - разведка
- В сети набирает популярность видео об украинской артиллерии (ВИДЕО)
- «Готовы к адекватным действиям»: в Генштабе сделали важное заявление по Донбассу
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО
- Мобилизация провалена, план выполнен наполовину
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Энергоатоме заявили об уничтожении Северодонецкой ТЭЦ17:00
- Боевика-добровольца из "ДНР" осудили на 15 лет лишения свободы15:00
- В Мариуполе оккупанты анонсировали начало сноса домов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- На шахте в Торецке из-за обстрела 3 горняка заблокированы на глубине 800 м15:00
- В "ЛНР" заявили про обстрел Перевальска из РСЗО HIMARS13:00
- В Славянске прекращены подача воды и движение троллейбусов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- В Лисичанске рашисты обстреляли очередь за водой09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Украина и Россия провели самый большой обмен пленными08:00
- В Энергоатоме заявили об уничтожении Северодонецкой ТЭЦ17:00
- Боевика-добровольца из "ДНР" осудили на 15 лет лишения свободы15:00
- В Киев прибыл президент Индонезии Видодо13:00
- В Мариуполе оккупанты анонсировали начало сноса домов12:00
- Кабмин ввел должность уполномоченного по вопросам переселенцев11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Турция разблокировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО09:00
- Зеленский показал видео попадания российской ракеты по ТЦ в Кременчуге (ВИДЕО)08:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На шахте в Торецке из-за обстрела 3 горняка заблокированы на глубине 800 м
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В "ЛНР" заявили про обстрел Перевальска из РСЗО HIMARS
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- ISW: Кремль сменил руководителя "спецоперации" в Украине
- Кириленко рассказал о последствиях сегодняшнего обстрела Славянска
- В Славянске прекращены подача воды и движение троллейбусов
- В Мариуполе оккупанты анонсировали начало сноса домов
- Зеленский показал видео попадания российской ракеты по ТЦ в Кременчуге (ВИДЕО)