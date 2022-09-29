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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
- на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закитное, Диброва, Озерное и Верхнекаменское;
- на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;
- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Бердичи, Пески, Первомайское и Марьинка;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Вместе с тем, осуществлял артиллерийские обстрелы неподалеку Новоукраинки, Нескучного, Временки, Железнодорожного, Гуляйполя, Чаривного, Красного, Новополя и Успеновки.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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