Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

29.09.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

- на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закитное, Диброва, Озерное и Верхнекаменское;

- на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;

- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Бердичи, Пески, Первомайское и Марьинка;

- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Вместе с тем, осуществлял артиллерийские обстрелы неподалеку Новоукраинки, Нескучного, Временки, Железнодорожного, Гуляйполя, Чаривного, Красного, Новополя и Успеновки.