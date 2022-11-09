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Архив - Донецкая область

На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению

09.11.2022 11:00
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На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению

В Донецкой области 62% домов подключены к отоплению. Из 97 котельных запущены 89. Об этом глава ДонОГА Павел Кириленко рассказал в эфире телемарафона.
"Сейчас газоснабжение подано в 15 территориальных громад, в 11 сейчас невозможно подать газ из-за активных боевых действий. Из 97 котельных уже работает 89, 62% жилого фонда подведены к теплоснабжению", - заявил он.



Теги: отопление, запуск, Донетчина
 
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