Последние новости раздела
- Марлос показал свой украинский паспорт10:15
- Вторая кряду победа «Донбасса» над «Белым Барсом»13:12
- Лига Европы: камбэк от «Динамо» и сенсация от «Зари»08:22
- Сегодня «Динамо» и «Заря» сыграют в Лиге Европы14:10
- Превью матча «Донбасс» – «Белый Барс»21:41
- Бразильский полузащитник "Шахтера" стал украинцем10:52
- "Шахтер" уступил в Англии подопечным Гвардиолы10:10
- Букмекеры пророчат "Шахтеру" проигрыш с крупным счетом15:10
- Сборная Украины завоевала первое "золото" на "Играх непокоренных"10:45
- Россию могут отстранить от Олимпиады-201813:57
Марлос показал свой украинский паспорт
30.09.2017 10:15
Полузащитник «Шахтера» Марлос получил временный украинский паспорт, который выдается до выпуска оригинала, сообщает tribuna.com.
«Дорогие друзья, сегодня в нашей команде на одного гражданина Украины стало больше», – написал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в своем Twitter.
Напомним, что Марлос выступает в Украине с 2012 года. Сначала он играл за «Металлист», а в 2014 году подписал контракт с «Шахтером».
Теги: Украина, Донбасс, полузащитник, паспорт, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- Всем боевикам ОРДЛО в обязательном порядке поменяют украинские паспорта на «республиканские»
- Обзор дня: кого выбрать в президенты из широкого ассортимента кандидатов (ВИДЕО)
- Скандал: двух известных регионалов исключили из партии
- В Україні новий вид шахрайства: тепер з біометричними паспортами
- Декольте регионала и клоунада мэра
- Наличия у жителей оккупированного Донбасса паспортов "ЛДНР" может стать причиной проверки их на сепаратизм
- Самым «украинизированным» городом Донетчины стала Дружковка, которая получит за это 30 млн гривен09:07
- В Кремле подтвердили, что "ДНР" и "ЛНР" продают уголь на Россию08:26
- Мариуполец в режиме нон-стоп на велосипеде преодолел 7027 километров 08:06
- Жебривский назвал город Донецкой области, который получит 30 миллионов за успешную украинизацию22:31
- Россия помогает ЛДНР продавать уголь за границу18:14
- В контактной группе рассказали, когда можно будет провести выборы на Донбассе16:51
- Захарченко пообещал повышение пенсий с 1 октября16:20
- Самые горячие точки Донбасса 29 сентября16:12
- ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Донецкой области16:00
- Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"13:29
- 13-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК НЕ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ПОПЫТКИ СДЕЛАТЬ ФОТО НА КРЫШЕ ПОЕЗДА10:43
- Toyota выпустила беспилотник с двумя рулями10:27
- Марлос показал свой украинский паспорт10:15
- Стали известны новые подробности о "краснодарских людоедах" 10:06
- Розенко объяснил, кто в Украине получит субсидии "автоматом" 09:47
- ЧЕШСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД КОНТРОЛИРУЕТ КАЧЕСТВО ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ СЕРДЦЕБИЕНИЯ РАКОВ09:25
- Самым «украинизированным» городом Донетчины стала Дружковка, которая получит за это 30 млн гривен09:07
- Гройсман о помощи пострадавшим в Калиновке: Если надо будет – увеличим ассигнования08:47
- В Кремле подтвердили, что "ДНР" и "ЛНР" продают уголь на Россию08:26
- Мариуполец в режиме нон-стоп на велосипеде преодолел 7027 километров 08:06
- Названы продукты, повышающие интеллект12:09
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко10:36
- Чугуївські владники через суд виселяють 12-х переселенців10:13
- 11 симптомов, указывающих на серьезные проблемы с сердцем!09:38
- Для женщин-военнослужащих ВСУ разработали нижнее белье09:21
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков09:05
- Почему отпускают коллаборантов и сажают патриотов на Донбассе?08:26
- Три причини випадіння волосся: на що звернути увагу22:57
- Право на детство отняла война21:35
- Что лучше для похудения: ходьба или бег?21:18
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- Ученые сделали неожиданное заявление об аквариумных рыбках
- К оккупированному Донбассу приближается огромная колонна грузовиков