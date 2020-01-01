FIFA намерена изменить правила офсайда

01.01.2020 17:00

Международная федерация футбола (FIFA) планирует изменить принцип определения офсайда (положения вне игры) в пользу атаки, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Новым правилом предлагается фиксировать положение вне игры, если атакующий игрок в момент передачи опережает ближайшего к воротам защитника всем корпусом. Сейчас же офсайд фиксируется, если нападающий опережает защитника всего одной частью тела, которой можно забить гол.