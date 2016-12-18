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Астрофизики с помощью Google нашли космическую базу инопланетян

18.12.2016 14:45
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Астрофизики с помощью Google нашли космическую базу инопланетян

Учёные нашли межгалактическую инопланетную базу больших размеров в приложении Google Sky. Найденная внеземная конструкция расположена между галактиками NGC 1475 и IC 2031, сообщает Planet-today.ru.
Учёные-астрофизики уверены, что это не земная работа, поскольку обнаруженный объект очень далеко. Чтобы найти эту инопланетную конструкцию нужно в приложении Google Sky ввести координаты 03 57 08.63 – 07 11 26.2.
Отмечается, что вся конструкция состоит из синего материала. Под ней имеется ещё один объект, но он сделан и жёлтого металла. Астрофизики признаются, что им ещё не удавалось видеть такие большие объекты. Пока сложно сказать реальная ли это находка или просто дефект снимка.



Теги: космос, Google, инопланетянин, станция
 
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