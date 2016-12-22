Ученые нашли, где у человека находится совесть

22.12.2016 14:00

Ученые из университета Оксфорда заявили, что обнаружили в строении человеческого мозга определенные участки, отвечающие за совесть, сообщает MedikForum.ru.

Эти участки находятся в надбровной части мозга. Исследования проводились при помощи магнитно-резонансной томографии головного мозга. Участниками эксперимента стали 25 добровольцев.

По словам ученых, найденные участки мозга, ответственные за совесть, включаются в работу тогда, когда человек встает перед выбором. Во время оценки ситуации, человек делает выбор между хорошими и плохими поступками.