В России создали нейтрализатор наркотиков

30.01.2017 14:50

Российским учёным удалось синтезировать молекулу, которой удаётся блокировать удовольствие от принятия морфина, героина и дезоморфина, сообщает znaj.ua.

Как сообщают российские источники, учёные работают над созданием противорецидивного препарата, который провоцирует выработку антител, препятствующих поступлению наркотических элементов в мозг. Созданием занимается коллектив учёных Института физиологически активных веществ под руководством Марины Мягковой. Таким образом, использующие препарат не будут чувствовать никакого эффекта от употребления наркотиков. Предварительный срок лечения – около двух лет.