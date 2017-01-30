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В России создали нейтрализатор наркотиков
30.01.2017 14:50
Российским учёным удалось синтезировать молекулу, которой удаётся блокировать удовольствие от принятия морфина, героина и дезоморфина, сообщает znaj.ua.
Как сообщают российские источники, учёные работают над созданием противорецидивного препарата, который провоцирует выработку антител, препятствующих поступлению наркотических элементов в мозг. Созданием занимается коллектив учёных Института физиологически активных веществ под руководством Марины Мягковой. Таким образом, использующие препарат не будут чувствовать никакого эффекта от употребления наркотиков. Предварительный срок лечения – около двух лет.
Теги: лекарство, наркотики, молекула
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