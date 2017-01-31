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Папа Римский примирил религию и науку
Папа Римский заявил, что можно одновременно верить и в Бога, и теорию Большого взрыва, который дал начало Вселенной и от которого зародилась жизнь. Об этом он заявил, общаясь с членами Папской академии наук, сообщает СТРАНА.UA.
Понтифик признал, что читая строки из Библии о сотворении мира, "мы рискуем вообразить Бога неким магом с волшебной палочкой, который был в состоянии сделать все, но это не так".
"Большой взрыв, как наиболее признанная в наше время концепция происхождения Вселенной, не противоречит божественному вмешательству создателя, но, скорее, требует этого", - сказал Папа Франциск.
Католическая церковь, в истории много раз имеющая репутацию антинаучности, переходит к новому этапу своего развития. Взгляды Франциска сходны со взглядами Иоана Павла II, который в 1996 году утверждал, что теория эволюции – это больше, чем гипотеза, а позднее, что она – "эффективно доказанный факт".
Ученые приходят к выводу, что эти заявления Франциска направлены на уменьшения спора между наукой и религией, который углубляется по мере расширения научных знаний человечества об окружающем мире. Папа Римский заявил: "Никто не может утверждать, что наука и вера не могут идти рука об руку. Бог всегда сопутствовал великим научным открытиям. Знания, мудрость и молитва расширяют сердце ученого и укрепляют его дух".
Теги: религия, Папа римский, наука
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- Жебривский сообщил о предварительной договоренности о режиме тишины в Авдеевке с 12:0012:09
- Из-за обстрелов в Киевском районе Донецка нет электричества и тепла12:01
- Стали известны потери российских "ихтамнетов" под Авдеевкой11:58
- Дончане опубликовали видео обстрелов реактивной артиллерии российских "ихтамнетов" (ВИДЕО)11:43
- Служба МСЧ подготовлена для проведения эвакуации жителей прифронтовой Авдеевки - одновременно можно вывезти около 12 тысяч человек11:39
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