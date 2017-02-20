Интернет-магазин «Цитрус» запустил оплату биткоинами

20.02.2017 16:40

Интернет-магазин электроники «Цитрус» начал принимать платежи в биткоинах. Об этом сообщили в пресс-службе магазина, пишет PaySpaceMagazine.

Первым купленным за криптовалюту гаджетом стал MacBook.

В «Цитрусе» утверждают, что стали первым в Украине интернет-магазином, предоставляющим своим потребителям возможность оплатить товары таким способом.