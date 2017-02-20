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Интернет-магазин «Цитрус» запустил оплату биткоинами
20.02.2017 16:40
Интернет-магазин электроники «Цитрус» начал принимать платежи в биткоинах. Об этом сообщили в пресс-службе магазина, пишет PaySpaceMagazine.
Первым купленным за криптовалюту гаджетом стал MacBook.
В «Цитрусе» утверждают, что стали первым в Украине интернет-магазином, предоставляющим своим потребителям возможность оплатить товары таким способом.
Теги: Украина, интернет-магазин, биткоин, оплата
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