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Архив - Наука и технологии

6500 украинских интернет-магазинов подключились к Google Pay

28.03.2019 10:45
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6500 украинских интернет-магазинов подключились к Google Pay

Почти 6500 онлайн-магазинов Украины подключили опцию Google Pay. Возможность оплаты через Google Pay на сайте или приложении доступна для клиентов Wayforpay и Portmone, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Среди таких магазинов в Google Украина называют allo.ua, intertop.ua, yakaboo.ua, karabas.com, goodwine.com.ua, dominos.ua, decathlon.ua. Список партнеров будет постепенно расширяться. В компании отмечают, что сейчас над интеграцией Google Pay в свои приложения работают Uklon, Portmone.com и другие.
Самым большим преимуществом Google Pay в компании называют экономию времени, поскольку клиент не должен каждый раз заполнять длинные формы с данными платежа.



Теги: Украина, интернет-магазин, Google Pay
 
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