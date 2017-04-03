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До кінця 2017 року в Україні може запрацювати Amazon
Представництво українського оператора зв’язку «Укрпошта» повідомило, що до кінця нинішнього року на українському ринку може запрацювати американський інтернет-гігант з продажу різних груп товарів Amazon, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку заяву озвучив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський. Гендиректор підприємства зауважив, що українська сторона прагне залучити Amazon до українського ринку, але для цього потрібно пройти певні процедури. Зокрема Смілянський зазначив, що на даний момент представники України налагоджують контакти з американською стороною. Цей процес досить тривалий, так як мова йде про співробітництво в сфері міжнародного поштового обігу. Планується підписання міжнародних договорів для доставки американської пошти.
Крім роботи з іноземними представниками, є внутрішні роботи, які потрібно втілити в життя для того, щоб в Україні запрацював Amazon. Мова йде про роботу митних служб. Смілянський заявив, що наразі існує потреба у збільшенні чисельності штату митної служби для того, щоб можна було фізично організувати пропуск американських товарів. Гендиректор «Укрпошти» зазначив, що він не хоче обіцяти конкретні дати, однак за попередніми прогнозами, якщо не буде ніяких непередбачуваних ситуацій, Amazon запрацює в Україні вже в кінці цього року.
Теги: Украина, США, Донбасс, магазин, интернет-магазин
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