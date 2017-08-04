Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Госдеп США: "Мы будем требовать ответственности России за Украину"

04.08.2017 12:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Госдеп США: "Мы будем требовать ответственности России за Украину"

США не намерены закрывать глава на действия россиян против Украины, сказала представитель Госдепа

Американцы намерены добиваться ответственности России за плохие действия против украинского народа. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт, передает "Укринформ".

Она отметила, что США буду пристально следить за действиями России в Украине.

"То, что мы хотим найти зоны взаимодействия и улучшить отношения с Россией, где это возможно, ведь они еще и ядерная супердержава, не значат, что мы будем закрывать глаза на плохие действия, в которые они вовлечены, такие, как в Украине", – сказала Нойерт.

По ее словам, для США очень важно вернуть единство и территориальную целостность Украины.

"Вопрос Украины – очень важен и мы будем продолжать требовать ответственности России. Мы только что назначили Курта Волкера, чтобы он разобрался с частью проблем", – отметила пресс-секретарь Госдепа.

Как сообщалось, власти США не исключают, что в будущем может быть принято решение о поставках Украине оборонительного вооружения

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Украина, Россия, США, Донбасс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх