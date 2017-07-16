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Xiaomi обещает свое присутствие почти во всех странах за 3 года
Старший вице-президент Xiaomi Ван Сян заявил, что его компания планирует открыть 2000 магазинов всего за три года.
По словам топ-менеджера, 1000 розничных магазинов будет открыто в Китае, а вторая половина — запущена в других странах мира. Ван Сян отмечает, что продукция Xiaomi будет официально присутствовать почти во всех странах мира.
Старший вице-президент Xiaomi отметил, что компания готова стать глобальным игроком рынка. В текущем году производитель уже появился на рынках Египта, ОАЭ, России и Греции. В 2018 году планируется выход на рынки Восточной Европы и Филиппин.
В Xiaomi пришли к выводу, что для конкуренции с другими брендами (особенно Oppo и Vivo) нужна развитая сеть розничных магазинов. Для этого будет выпущена новая линейка смартфонов, предназначенная для розницы.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, магазин, рынок, страна
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